Beşiktaş, İrem Naz Topuz ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından İrem Naz Topuz'la sözleşme yenilendiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bu yana Kadın Basketbol Takımımızın formasını giyen İrem Naz Topuz'un sözleşmesi yenilenmiştir. 2022-23 sezonu sonuna kadar formamızı giyecek olan İrem Naz Topuz'a başarılar dileriz." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bu yana Kadın Basketbol Takımımızın formasını giyen İrem Naz Topuz'un sözleşmesi yenilenmiştir. 2022-23 sezonu sonuna kadar formamızı giyecek olan İrem Naz Topuz'a başarılar dileriz." denildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ