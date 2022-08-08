Beşiktaş, İrem Naz Topuz ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, takımdaki oyunculardan İrem Naz Topuz'la yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, İrem Naz Topuz ile sözleşme uzattı
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08 Ağustos 2022 16:19
Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından İrem Naz Topuz'la sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bu yana Kadın Basketbol Takımımızın formasını giyen İrem Naz Topuz'un sözleşmesi yenilenmiştir. 2022-23 sezonu sonuna kadar formamızı giyecek olan İrem Naz Topuz'a başarılar dileriz." denildi.

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