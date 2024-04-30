Beşiktaş'ın zor sezonu: Dikiş tutmuyor!

Beşiktaş lig sıralaması olarak bundan daha kötü günler yaşadı. 1975-76 ve 1979-80 sezonlarında iki puan farkla ligde kaldı. Ancak hiçbir dönem bu denli bir yıkım görmedi.
Tarihinin en fazla yenilgi yaşadığı dönemi geçiren siyah-beyazlılar, hoca değirmeninde adeta öğütüldü.
Beşiktaş, sezona başladığı hocası Şenol Güneş görevi bıraktığı yedinci haftada liderin 8 puan gerisindeydi. Arkasından gelenlerle fark tarihi 42 puan seviyesine geldi ki halen oynanacak dört hafta daha var...
İşte o süreç...
MAKAS SÜREKLİ AÇILDI
Şenol Güneş'in ardından koltuğa yardımcısı Burak Yılmaz oturdu. Onunla Antalyaspor yenilgisi sonrası yollar ayrıldı.
Yılmaz gittiğinde fark 12'ye çıkmıştı. Rıza Çalımbay ile de işler istendiği gibi olmadı; 12 ile 16 haftalar arasında liderle puan farkı 14'e yükseldi.
Serdar Topraktepe'nin ilk döneminde fark 18'e, halen devam eden ikinci döneminde ise 39'dan 42'ye çıktı.
Aradaki en büyük fark ise Fernando Santos ile yaşandı. Santos 20. haftada 18 puan farkla aldı. Görevden alındığı 32. haftada ise liderle fark tam 39'du.
Tarihinin en fazla yenilgi yaşadığı dönemi geçiren siyah-beyazlılar, hoca değirmeninde adeta öğütüldü.
Beşiktaş, sezona başladığı hocası Şenol Güneş görevi bıraktığı yedinci haftada liderin 8 puan gerisindeydi. Arkasından gelenlerle fark tarihi 42 puan seviyesine geldi ki halen oynanacak dört hafta daha var...
İşte o süreç...
MAKAS SÜREKLİ AÇILDI
Şenol Güneş'in ardından koltuğa yardımcısı Burak Yılmaz oturdu. Onunla Antalyaspor yenilgisi sonrası yollar ayrıldı.
Yılmaz gittiğinde fark 12'ye çıkmıştı. Rıza Çalımbay ile de işler istendiği gibi olmadı; 12 ile 16 haftalar arasında liderle puan farkı 14'e yükseldi.
Serdar Topraktepe'nin ilk döneminde fark 18'e, halen devam eden ikinci döneminde ise 39'dan 42'ye çıktı.
Aradaki en büyük fark ise Fernando Santos ile yaşandı. Santos 20. haftada 18 puan farkla aldı. Görevden alındığı 32. haftada ise liderle fark tam 39'du.