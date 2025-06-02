Beşiktaş'ın yerli oyuncuları sınıfta kaldı

Sezona Süper Kupa'daki 5-0 biten Galatasaray derbisi ile başlayan Beşiktaş, sezonun geri kalanında istediği sonuçları alamadı. Beşiktaş, hedefini gerçekleştiremediği bu sezonda takımdaki yerli oyuncular beklenen gol katkısına ulaşamadı. Siyah-beyazlı ekipte yerli oyuncular bu sene sadece 9 gol atabildi.
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU
Sezon başında Galatasaray maçında attığı golle adından söz ettirmeye başlayan Hekimoğlu, sezonun geri kalanında beklenen tabela katkısını gerçekleştiremedi. Bodrum deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig'deki ilk gollerini son haftada atarken toplam 32 maçta sadece 3 gol kaydetti.
SEMİH KILIÇSOY
Geçen sezon Beşiktaş'ta yıldızlaşan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, bu sezon aynı performansı devam ettiremedi. Geçen sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atan Semih Kılıçsoy bu sezon 46 maçta görev aldı. Görev aldığı bu maçlarda 19 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalarak sadece 4 kez fileleri buldu.
SALİH UÇAN
Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncularından Salih Uçan ise 28 maçta şans buldu. Şans bulduğu 28 maçta milli oyuncu sadece 1 gol kaydedebildi.
EMİRHAN TOPÇU
Beşiktaş'ın sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği Emirhan Topçu, Beşiktaş'ın yerlileri arasında 11'de en fazla şans bulan isim oldu. Toplamda 39 maça çıkan 24 yaşındaki savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU
Sezon başında Galatasaray maçında attığı golle adından söz ettirmeye başlayan Hekimoğlu, sezonun geri kalanında beklenen tabela katkısını gerçekleştiremedi. Bodrum deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig'deki ilk gollerini son haftada atarken toplam 32 maçta sadece 3 gol kaydetti.
SEMİH KILIÇSOY
Geçen sezon Beşiktaş'ta yıldızlaşan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, bu sezon aynı performansı devam ettiremedi. Geçen sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atan Semih Kılıçsoy bu sezon 46 maçta görev aldı. Görev aldığı bu maçlarda 19 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalarak sadece 4 kez fileleri buldu.
SALİH UÇAN
Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncularından Salih Uçan ise 28 maçta şans buldu. Şans bulduğu 28 maçta milli oyuncu sadece 1 gol kaydedebildi.
EMİRHAN TOPÇU
Beşiktaş'ın sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği Emirhan Topçu, Beşiktaş'ın yerlileri arasında 11'de en fazla şans bulan isim oldu. Toplamda 39 maça çıkan 24 yaşındaki savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.