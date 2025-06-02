Beşiktaş'ın yerli oyuncuları sınıfta kaldı

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU

Bodrum deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig'deki ilk gollerini son haftada atarken toplam 32 maçta sadece 3 gol kaydetti.



SEMİH KILIÇSOY

Geçen sezon Beşiktaş'ta yıldızlaşan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, bu sezon aynı performansı devam ettiremedi. Geçen sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atan Semih Kılıçsoy bu sezon 46 maçta görev aldı. Görev aldığı bu maçlarda 19 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalarak sadece 4 kez fileleri buldu.



SALİH UÇAN

Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncularından Salih Uçan ise 28 maçta şans buldu. Şans bulduğu 28 maçta milli oyuncu sadece 1 gol kaydedebildi.



EMİRHAN TOPÇU

Beşiktaş'ın sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği Emirhan Topçu, Beşiktaş'ın yerlileri arasında 11'de en fazla şans bulan isim oldu. Toplamda 39 maça çıkan 24 yaşındaki savunma oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

