Beşiktaş'ın Serdar Saatçi'yi İtalya'ya gönderme şartı

Beşiktaş, Serdar Saatçi için Cagliari'den teklif aldı. Siyah-beyazlıların ayrılık şartı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Serdar Saatçi'yi İtalya'ya gönderme şartı
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06 Mayıs 2022 13:30
Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı için İtalyan temsilcisi Cagliari teklife hazırlanıyor. Ancak Serie A ekibinin 500 bin Euro bonservis önereceği belirtildi.

Devre arası Serdar için Rennes'den 2 milyon Euro teklif alan Beşiktaş'ın, Cagliari'nin rakamını kabul etmesi mümkün görünmüyor.

Beşiktaş'ın 1 yıl sözleşmesi kalan 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlık yaparak fiyat artışı ve sonraki satıştan pay isteyebileceği kaydedildi.

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