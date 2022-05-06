Beşiktaş'ın Serdar Saatçi'yi İtalya'ya gönderme şartı

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı için İtalyan temsilcisi Cagliari teklife hazırlanıyor. Ancak Serie A ekibinin 500 bin Euro bonservis önereceği belirtildi.



Devre arası Serdar için Rennes'den 2 milyon Euro teklif alan Beşiktaş'ın, Cagliari'nin rakamını kabul etmesi mümkün görünmüyor.



Beşiktaş'ın 1 yıl sözleşmesi kalan 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlık yaparak fiyat artışı ve sonraki satıştan pay isteyebileceği kaydedildi.





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