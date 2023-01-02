Beşiktaş'ın küllenen aşkı; Muhammed Elneny

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, savunma performansı yetersiz kalan orta sahayı güçlendirmeye odaklandı. Bu kapsamda transfer çalışmalarında gündeme gelen isimlerden birisi de Muhammed Elneny oldu.19-20 sezonunda siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve güzel izler bırakan Mısırlı futbolcunun o dönemdeki 18 milyon Euroluk satın alma opsiyonu maddi imkanların yetersizliği nedeniyle kullanılmamıştı. Sonrasında Arsenal'e dönen Elneny'nin bu sezon forma şansı iyice azaldı. Premier Lig ekibi, şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada sadece 264 dakika sahada yer alan futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokmayı düşünmüyor.Öncelikle yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan Beşiktaşlı idareciler, Mısırlı oyuncu için devre arası kiralama teklifi yapacak. Bu temastan sonuç alınamaması halinde Elneny'nin transferi sezon sonuna bırakılacak.