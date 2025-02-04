Beşiktaş'ın konuğu Energia Trento

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta müsabakasında 5 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın konuğu Energia Trento
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04 Şubat 2025 17:09
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta müsabakasında 5 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini ağırlayacak.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji'nin liderliği garantilediği grupta 17 maçta 9 galibiyeti ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş Fibabanka, son hafta öncesinde 5. sırada bulunuyor.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekiplerin direkt çeyrek finale yükseldiği organizasyonda, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar ise çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turu oynayacak.

17 maçta 6 galibiyet, 11 yenilgi yaşayan Dolomiti Energia Trento'nun ilk 6 şansı bulunmuyor.

İki ekibin İtalya'da yaptığı maçı Beşiktaş Fibabanka 83-68 kazanmıştı.

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