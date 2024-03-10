Beşiktaş'ın kadrosunda 5 eksik!

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

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Beşiktaş'ın kadrosunda 5 eksik!
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10 Mart 2024 13:45
Son güncelleme 10 Mart 2024 13:46
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosunu duyurdu.

Siyah beyazlı takımda sakatlığı bulunan Salih Uçan ile Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Ante Rebic de kadroda kendine yer bulamadı.

Beşiktaş'ta bu isimler dışında uzun süredir sakatlıkları devam eden Alex-Oxlade Chamberlain ve Emrecan Uzunhan da kafileye dahil edilmedi.

Fernando Santos cezalı durumda bulunan Omar Colley'den de Gaziantep maçında yararlanamayacak.


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