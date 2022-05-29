Beşiktaş'ın hedefindeki Buksa, Fransa'ya gidiyor!

Beşiktaş'ta santrfor adaylarından biri olarak gösterilen Adam Buksa, Fransa'ya transfer oluyor. Fransız basınında yer alan habere göre, Lens, Polonyalı golcüyü kadrosuna katmaya yakın.



Haberde, bu sezonu 7. sırada bitiren ve gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Lens'in, Arnaud Kalimuendo'nun Paris Saint-Germain'e geri dönecek olması nedeniyle Adam Buksa'ya yöneldiği kaydedildi.



Lens'in, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için New England'a 6 milyon euro bonservis ödeyeceği ve Buksa ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ