Beşiktaş'ın hedefindeki Buksa, Fransa'ya gidiyor!

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Adam Buksa'nın Lens'e transfer olacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın hedefindeki Buksa, Fransa'ya gidiyor!
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29 Mayıs 2022 16:11
Beşiktaş'ta santrfor adaylarından biri olarak gösterilen Adam Buksa, Fransa'ya transfer oluyor. Fransız basınında yer alan habere göre, Lens, Polonyalı golcüyü kadrosuna katmaya yakın.

Haberde, bu sezonu 7. sırada bitiren ve gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Lens'in, Arnaud Kalimuendo'nun Paris Saint-Germain'e geri dönecek olması nedeniyle Adam Buksa'ya yöneldiği kaydedildi.

Lens'in, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için New England'a 6 milyon euro bonservis ödeyeceği ve Buksa ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

 

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