Beşiktaş'ın gizli gücü Mert Günok

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devralan Mert Günok, ligde 14 karşılaşmada forma giydi. 33 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 11 gole engel olamazken, 5 mücadelede de kalesini kapatmayı başardı.



Yüzde 75 kurtarış oranı



Tecrübeli eldiven, maç başına kalesinde 0.78 gol gördü. Mert'in oynadığı maçlarda, Siyah-Beyazlı kaleye isabetli 44 şut çekildi. Ceza sahası içinden gelen 31 şutta 10 gol yiyen Mert, ceza alanı dışından çekilen 13 şutun 12'sini kurtarırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Bu alanda Mert'in şut kurtarma oranı ise yüzde 75 oldu.





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