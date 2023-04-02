Beşiktaş'ın gizli gücü Mert Günok

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, gösterdiği performansla teknik ekibe güven veriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gizli gücü Mert Günok
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02 Nisan 2023 12:31
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devralan Mert Günok, ligde 14 karşılaşmada forma giydi. 33 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 11 gole engel olamazken, 5 mücadelede de kalesini kapatmayı başardı.

Yüzde 75 kurtarış oranı

Tecrübeli eldiven, maç başına kalesinde 0.78 gol gördü. Mert'in oynadığı maçlarda, Siyah-Beyazlı kaleye isabetli 44 şut çekildi. Ceza sahası içinden gelen 31 şutta 10 gol yiyen Mert, ceza alanı dışından çekilen 13 şutun 12'sini kurtarırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Bu alanda Mert'in şut kurtarma oranı ise yüzde 75 oldu.

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