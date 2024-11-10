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Beşiktaş'ın gizli golcüsü: Ernest Muçi

Beşiktaş'ta Arnavut oyuncu Ernest Muçi, forma giydiği son 3 müsabakada da gol atmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gizli golcüsü: Ernest Muçi
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10 Kasım 2024 11:45
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncu Ernest Muçi, son 3 müsabakada da gol atmayı başardı

Süper Lig'de oynanan Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri havalandıran Muçi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö karşılaşmasında da 1 gole imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, böylelikle çıktığı son 3 müsabakada da gol atma başarısı gösterdi.



 
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