Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat kesinleşti

TFF Tahkim Kurulu, tekrardan incelemeye aldığı dosyayı inceledi ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.



Daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği 17 milyon 340 bin TL'lik tazminat, 210 bin TL düşürülerek karar onandı.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA



UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,



- Davalının diğer itirazlarının reddine,



- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.



