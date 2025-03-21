Beşiktaş, İmmobile'den çıkış yolu arıyor!

Beşiktaş'a sezon başında 2 milyon bonservis ve 6 milyon euro net maaş ile Lazio'dan gelen Ciro İmmobile, gösterdiği performans ile camiada büyük hayal kırıklığı yaşattı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Takıma göre oldukça yüksek bir maaşı bulunan İtalyan yıldızın sözleşmesi gelecek sezonda devam ediyor. Deneyimli forvetin sözleşme yükünden çıkmak isteyen Siyah-beyazlı yönetim, çıkış yolları arıyor.
TÜM GÖZLER ARABİSTAN'DA
Beşiktaş yönetimi, İtalyan yıldız için Katar ve Arabistan kulüplerinden gelecek teklifleri bekliyor. Arap kulüplerinin oyuncuyu yakından takip ettikleri ve sezon sonu teklif yapacakları belirtildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maçta forma giyen İtalyan santrfor, 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Takıma göre oldukça yüksek bir maaşı bulunan İtalyan yıldızın sözleşmesi gelecek sezonda devam ediyor. Deneyimli forvetin sözleşme yükünden çıkmak isteyen Siyah-beyazlı yönetim, çıkış yolları arıyor.
TÜM GÖZLER ARABİSTAN'DA
Beşiktaş yönetimi, İtalyan yıldız için Katar ve Arabistan kulüplerinden gelecek teklifleri bekliyor. Arap kulüplerinin oyuncuyu yakından takip ettikleri ve sezon sonu teklif yapacakları belirtildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maçta forma giyen İtalyan santrfor, 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.