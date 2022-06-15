Beşiktaş ile Wolves, İspanya'da karşılaşacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ile Wolves, İspanya'da karşılaşacak
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15 Haziran 2022 20:28
Wolverhampton, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'nın Alicante bölgesinde kamp yapacağını, İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Wolverhampton ile Beşiktaş arasındaki maç 23 Temmuz'da oynanacak.

İki ekip, 2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almış, ilk maçı 4-0 kazanan İngiliz ekibi, İstanbul'daki maçtan da 1-0 galibiyetle dönmüştü.

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