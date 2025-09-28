Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de 41. maça çıkacak

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.
Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.
İki takım arasında 16 sezon önce (2008-2009 sezonunda) yapılan ligdeki son maçları Beşiktaş, İstanbul'da 5-2 ve Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla kazandı.
- İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 20 kez karşılaşırken ev sahibi takım avantajını iyi kullanan siyah-beyazlılar, rakibine galibiyet sayısında 13-2 üstünlük kurdu.
İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 47, Kocaelispor ise 22 gol attı.
- Kocaelispor'un son galibiyeti 1999 yılında
Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.
6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 10 maçta ise galibiyet yüzü görmedi.
Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.
- Farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.
Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.
- Son 10 maç
Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Süper Lig tarihindeki son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.
Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.
İki takım arasında 16 sezon önce (2008-2009 sezonunda) yapılan ligdeki son maçları Beşiktaş, İstanbul'da 5-2 ve Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla kazandı.
- İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 20 kez karşılaşırken ev sahibi takım avantajını iyi kullanan siyah-beyazlılar, rakibine galibiyet sayısında 13-2 üstünlük kurdu.
İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 47, Kocaelispor ise 22 gol attı.
- Kocaelispor'un son galibiyeti 1999 yılında
Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.
6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 10 maçta ise galibiyet yüzü görmedi.
Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.
- Farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.
Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.
- Son 10 maç
Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Süper Lig tarihindeki son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1999-2000
|Beşiktaş-Kocaelispor
|1-0
|1999-2000
|Kocaelispor-Beşiktaş
|1-2
|2000-2001
|Beşiktaş-Kocaelispor
|3-2
|2000-2001
|Kocaelispor-Beşiktaş
|1-1
|2001-2002
|Beşiktaş-Kocaelispor
|4-2
|2001-2002
|Kocaelispor-Beşiktaş
|0-2
|2002-2003
|Beşiktaş-Kocaelispor
|2-1
|2002-2003
|Kocaelispor-Beşiktaş
|0-5
|2008-2009
|Beşiktaş-Kocaelispor
|5-2
|2008-2009
|Kocaelispor-Beşiktaş
|1-3