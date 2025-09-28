28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
1-045'
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
2-0DA
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de 41. maça çıkacak

Beşiktaş ile Kocaelispor, 29 Eylül'de Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

28 Eylül 2025 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de 41. maça çıkacak






Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.


İki takım arasında 16 sezon önce (2008-2009 sezonunda) yapılan ligdeki son maçları Beşiktaş, İstanbul'da 5-2 ve Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla kazandı.

 - İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 20 kez karşılaşırken ev sahibi takım avantajını iyi kullanan siyah-beyazlılar, rakibine galibiyet sayısında 13-2 üstünlük kurdu.

İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 47, Kocaelispor ise 22 gol attı.

 - Kocaelispor'un son galibiyeti 1999 yılında

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 10 maçta ise galibiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

 - Farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

 - Son 10 maç

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Süper Lig tarihindeki son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1999-2000 Beşiktaş-Kocaelispor 1-0
1999-2000 Kocaelispor-Beşiktaş 1-2
2000-2001 Beşiktaş-Kocaelispor 3-2
2000-2001 Kocaelispor-Beşiktaş 1-1
2001-2002 Beşiktaş-Kocaelispor 4-2
2001-2002 Kocaelispor-Beşiktaş 0-2
2002-2003 Beşiktaş-Kocaelispor 2-1
2002-2003 Kocaelispor-Beşiktaş 0-5
2008-2009 Beşiktaş-Kocaelispor 5-2
2008-2009 Kocaelispor-Beşiktaş 1-3
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
