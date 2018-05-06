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Beşiktaş ile Kayserispor 44. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş'ın galibiyetlerde 24-11, gol sayısında da 66-42 üstünlüğü bulunuyor

Kaynak: AA
Beşiktaş ile Kayserispor 44. randevuda
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06 Mayıs 2018 10:55
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de Pazrtesi günü 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 43 maçta Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 66 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 21 lig maçından 16'sını kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 45, Kayserispor ise 16 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki maç 2-2 bitti.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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