Beşiktaş iki yabancı transferi bitiriyor

Beşiktaş Yönetimi, İngiliz ekibi Southampton forması giyen 31 yaşındaki stoper Maya Yoshida ile prensip anlaşmasına vardı... Bu sezon devre arasında İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında Southampton formasını 11 kez giydi.

Beşiktaş iki yabancı transferi bitiriyor
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19 Temmuz 2020 11:11
Beşiktaş'tan Maya Yoshida sürprizi... Yönetimin Ruiz'in ayrılmasının ardından bonservisi Southampton'da olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Maya Yoshida'nın durumuyla ilgili görüşmeler yaptığı ve tarafların prensip anlaşması yaptığı iddiası ortaya atıldı

SAMPDORİA'YA KİRALANDI

Bu sezon devre arasında İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında Southampton formasını 11 kez giydi.

GYASİ'DE SONA GELİNDİ

Beşiktaş'ın Edwin Gyasi transferinde de sona geldiği ortaya çıktı. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Gyasi ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve yılda 700 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı.

SEZON SONUNDA SERBEST

Japon futbolcu Yoshida sezon sonunda serbest kalacak ve bonservis bedeli ödenmeyecek.



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