Beşiktaş iki yabancı transferi bitiriyor

Beşiktaş'tan Maya Yoshida sürprizi... Yönetimin Ruiz'in ayrılmasının ardından bonservisi Southampton'da olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Maya Yoshida 'nın durumuyla ilgili görüşmeler yaptığı ve tarafların prensip anlaşması yaptığı iddiası ortaya atıldı





SAMPDORİA'YA KİRALANDI



Bu sezon devre arasında İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında Southampton formasını 11 kez giydi.



GYASİ'DE SONA GELİNDİ



Beşiktaş'ın Edwin Gyasi transferinde de sona geldiği ortaya çıktı. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Gyasi ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve yılda 700 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı.



SEZON SONUNDA SERBEST



Japon futbolcu Yoshida sezon sonunda serbest kalacak ve bonservis bedeli ödenmeyecek.



