Beşiktaş için Lerager iddiası!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Lerager ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş için Lerager iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 17:12
Beşiktaş için Danimarka'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Danimarka'dan Bold'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Lerager ile ilgileniyor.

YABANCI KONTENJANI SORUN

Beşiktaş'ın Lerager ile temas halinde olduğu ancak yabancı sınırının bu transferin önünde bir engel olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın yabancı kontenjanının dolu olduğu ve Lerager transferi için yer açmak adına yabancı bir oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı orta saha oyuncusunun Kopenhag ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery