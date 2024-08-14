Beşiktaş için Lerager iddiası!

Beşiktaş için Danimarka'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
Danimarka'dan Bold'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Lerager ile ilgileniyor.
YABANCI KONTENJANI SORUN
Beşiktaş'ın Lerager ile temas halinde olduğu ancak yabancı sınırının bu transferin önünde bir engel olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ın yabancı kontenjanının dolu olduğu ve Lerager transferi için yer açmak adına yabancı bir oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.
1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı orta saha oyuncusunun Kopenhag ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Danimarka'dan Bold'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Lerager ile ilgileniyor.
YABANCI KONTENJANI SORUN
Beşiktaş'ın Lerager ile temas halinde olduğu ancak yabancı sınırının bu transferin önünde bir engel olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ın yabancı kontenjanının dolu olduğu ve Lerager transferi için yer açmak adına yabancı bir oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.
1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı orta saha oyuncusunun Kopenhag ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU