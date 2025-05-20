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Beşiktaş, hentbol final serisinde durumu 2-0 yaptı

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 32-26 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

calendar 19 Mayıs 2025 22:25 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 00:26
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, hentbol final serisinde durumu 2-0 yaptı
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Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 32-26 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 19-15 önde kapattı.

İkinci yarıda çekişmeli geçen müsabakada üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 32-26 kazanarak final serisinde 2-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda yapılacak üçüncü maçı kazanması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu şampiyonu olacağı final serisinin üçüncü maçı, 25 Mayıs Pazar günü Nilüfer Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.


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