Beşiktaş hazırlık maçında kazandı!

Beşiktaş hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımını 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş hazırlık maçında kazandı!
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21 Temmuz 2023 16:57
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 19:37
Beşiktaş hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımıyla karşılaştı.

Betten Arena'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah beyazlı ekibin golleri 10 ve 21. dakikalarda Vincent Aboubakar'dan geldi. Strasbourg'un golünü ise 25. dakikada Sahi kaydetti.

Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın şutunda rakip savunma topu çizgiden çıkardı. Siyah beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiğine dair itirazlarda bulunsa da hakem gol kararı vermedi.

UZUN SÜRE DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, 46. dakikadaki Ersin - Mert değişikliği dışında 72. dakikaya kadar oyuncu değişikliği yapmadı.

Siyah beyazlı takım 27 Temmuz Perşembe günü Konferans Ligi'nde Tirana ile karşı karşıya gelecek.

İKİNCİ ZAFERİNİ ALDI!

Siyah beyazlılar, Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ise Macaristan temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 4-0 mağlup etmişti.

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