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Beşiktaş, Gedson için Benfica'nın kapısını çaldı

Zenit ve Spartak Moskova'nın yeniden gündemine aldığı Gedson Fernandes için Beşiktaş yönetimi, oyuncunun yüzde 50'lik kalan bonservisini Benfica'dan almak için harekete geçti.

calendar 24 Mayıs 2025 11:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Gedson için Benfica'nın kapısını çaldı
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Beşiktaş'ın şu anda en revaçtaki futbolcusu Gedson Fernandes… Zenit'in geçen yaz döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncuya ilgisi devam ediyor.

Ara transferde 25 milyon Euro ile siyah-beyazlıların kapısını çalan Spartak Moskova da Portekizli yıldız konusundaki planlarını koruyor. Rus basını, iki kulübün Beşiktaş'a yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığını yazarken siyah-beyazlı yönetim ise yüzde 50'sine sahip olduğu tecrübeli futbolcunun bonservisinin diğer yarısını Benfica'dan almaya öncelik veriyor.

6 MİLYON EURO PLANI

Kartal, Gedson Fernandes'i bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro ödeyerek 2022 yılında kadrosuna katmıştı. 6 milyon Euro daha vererek oyuncunun tüm haklarına sahip olmayı amaçlayan Başkan Serdal Adalı ve ekibi, şu ana kadar Benfica ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayamadı. Bu sorunun çözülmesinin ardından, Gedson'dan minimum 30 milyon Euro gelir bekleniyor.


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