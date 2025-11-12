Beşiktaş GAİN'den EuroCup'ta 5. galibiyet!

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu 7. hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 mağlup etti.

calendar 12 Kasım 2025 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu 7. hafta maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk etti. 

BJK GAİN Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 97-83 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, grupta 5. galibiyetini aldı. Dolomiti Energia ise grupta 4. mağlubiyetini aldı. 

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Türk Telekom'a konuk olacak. Dolomiti Energia ise Chemnitz 99'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR


Karşılaşmaya etkili başlayan Dolomiti Energia, farkı bir ara 12 sayıya (16-28) kadar çıkardı. İtalyan takımı, çeyreğin son bölümünde uzunlarıyla skor üreten Beşiktaş karşısında birinci periyodu 31-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren konuk takım, siyah-beyazlılar karşısında devreye 50-45 üstün girdi.


İkinci yarıya taraftarının desteğiyle iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, peş peşe gelen 3 sayılık basketlerle skor üstünlüğünü eline aldı ve final periyoduna da 13 sayılık avantajla gitti: 76-63.

Son çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdürerek skor avantajını koruyan Beşiktaş, mücadeleyi 97-83 kazandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



ERSİN DESTANOĞLU'NA DESTEK

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, bahis soruşturmasında adı geçen Ersin'e tezahüratlarla destek verdi. 

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)

Beşiktaş GAİN: Dotson 5, Mathews 10, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown, Zizic 5, Kamagate 6, Berk İbrahim Uğurlu 4, Morgan 19, Lemar 23, Canberk Kuş 4, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 10

Dolomiti Energia: Steward 14, Niang 2, Forray 10, Airhienbuwa 8, Mawugbe 10, Aldridge 9, Jakimovski 12, Bayehe 2, Battle 16

1. Periyot: 24-31

Devre: 45-50

3. Periyot: 76-63

 

 

 

  • KL
