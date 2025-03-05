Beşiktaş Fibabanka çeyrek final için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup Play-off maçında deplasmanda Cedevita Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Fibabanka çeyrek final için sahaya çıkıyor
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05 Mart 2025 11:46
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Eurocup'ta 8'li final etabında bugün Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya konuk olacak.

Stozice Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Müsabaka TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Çeyrek finale yükselecek takım, bir diğer temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.

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