Beşiktaş Fibabanka çeyrek final için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Eurocup'ta 8'li final etabında bugün Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya konuk olacak.
Stozice Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.
Müsabaka TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
Çeyrek finale yükselecek takım, bir diğer temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.
Stozice Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.
Müsabaka TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
Çeyrek finale yükselecek takım, bir diğer temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.