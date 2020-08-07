Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Alperen Şengün ile anlaştı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Alperen Şengün ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2020 19:00
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Uzun forvet ve pivot olarak oynayan Alperen, kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol'da başladı. Geride kalan sezonda Teksüt Bandırma forması giyen genç oyuncu, 5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için