Beşiktaş Emlakjet prestij maçına çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında 24 Ocak Çarşamba (yarın) deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.



The Copperbox Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.



Ligde geçen hafta elde ettiği galibiyetle play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.



Beşiktaş Emlakjet gibi gruptan çıkmayı daha önce garantileyen London Lions ise 10 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı London Lions, 83-80'lik skorla kazanmıştı.



