Beşiktaş Emlakjet prestij maçına çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda deplasmanda London Lions'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Emlakjet prestij maçına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 13:36
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında 24 Ocak Çarşamba (yarın) deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.

The Copperbox Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta elde ettiği galibiyetle play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Emlakjet gibi gruptan çıkmayı daha önce garantileyen London Lions ise 10 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı London Lions, 83-80'lik skorla kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery