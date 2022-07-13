Beşiktaş, yeni sezon öncesi Gedson Fernandes, Romain Saiss, Wout Weghorest, Jackson Muleka ve Cenk Tosun gibi önemli isimleri transfer ederek oldukça iddialı bir kadro kurdu. Siyah-beyazlılarda sıra savunmaya yapılacak takviyelere geldi. Teknik direktör Valerien Ismael lig başlamadan önce stopere en az 2 takviye yapılmasını istedi. Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları yeniden hız kazandı.



STOPERE TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR



TFF'nin belirlediği 8+3 kuralına takılan ve mutlaka yerli bir stoper takviyesi düşünen Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'nın da kadro dışı bırakılmasının ardından yerli stoper arayışları hız kazandı. Siyah Beyazlı yönetimin Süper Lig başlamadan önce en az 2 stoper takviyesi yapmayı planladığı aktarıldı. Siyah Beyazlıların gündeminde yer alan genç futbolcunun transferi ise çıkmaza girdi.



EMRECAN UZUNHAN DURDU!



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'yı resmen kadrosuna katan Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferinde masadan kalktı. Genç stoperin bonservis bedeli için daha önce el sıkışan siyah-beyazlılar ile İstanbulspor ödeme planı konusunda anlaşmazlık yaşıyor.



Beşiktaş, 21 yaşındaki solak stoper için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmişti. Kulüpler başarıya endeksli bonuslar konusunda da anlaşma sağlamıştı. Ancak siyah-beyazlılar ile İstanbulspor'un ödeme takvimi üzerinde uzlaşamadığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın 1.5 milyon euroyu uzun vadede ödemeye çalıştığı, İstanbulspor'un ise bonservisin büyük kısmını peşin istediği vurgulandı. Ödeme takviminde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kulüplerin pazarlıkları askıya aldığı iddia edildi.



EMİRHAN TOPÇU İÇİN ANLAŞMA



Alternatif isimlerle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın rotasını Çaykur Rizespor'un 21 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, başarılı futbolcu için Karadeniz ekibiyle temas kurduğu ve pazarlıkların olumlu yönde sonlanmaya yakın olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi, kısa bir süre içerisinde Emirhan Topçu'nun transferini açıklama için artık son detayları görüşüyor. Siyah-beyazlılar, 1 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında transferi noktalayacak.



BADRA CISSE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ



Öte yandan Beşiktaş'ın Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından Avusturya kampına götürülen Badra Cisse'yi Türk statüsünde oynatmak için harekete geçtiği öğrenildi. U19 takımının kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Fildişi Sahili stoperin Türk vatandaşlığına geçirilmesi konusunda resmi girişlerin başlatıldığı ifade edildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ