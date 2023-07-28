Beşiktaş El Ghazi'nin şartlarını sordu!

Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Anwar El Ghazi'nin şartlarını sordu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş El Ghazi'nin şartlarını sordu!
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28 Temmuz 2023 22:38
Beşiktaş, transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar için Hollanda'dan yeni bir iddia geldi.

Hollanda basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın PSV Eindhoven forması giyen Anwar El-Ghazi'nin durumunu sorduğu öne sürüldü.

Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki futbolcu için yaptığı çalışmalarda şu an için bir sonuç alamadığı alamadığı belirtildi.

Aston Villa'dan geçen sezon PSV'ye transfer olan El Ghazi'nin Hollanda ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

ANWAR EL-GHAZI KİMDİR?

Feyenoord ve Sparta Rotterdam altyapılarında yetişen Anwar Al Ghazi, kariyerinde; Ajax, Lille, Everton, Aston Villa ve PSV Eindhoven takımlarının formasını giydi.

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