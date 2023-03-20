Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nın, 25 Mart tarihinde yapılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu
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20 Mart 2023 15:18
Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.30'da başlayacak divan kurulu toplantısına İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum'un ev sahipliği yapacağı belirtildi.

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