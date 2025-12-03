03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Beşiktaş deplasmanda bambaşka!

Beşiktaş, zirve yarışından uzakta kalsa da deplasmandaki performansıyla öne çıktı. 8 dış saha maçında 14 puan toplayan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en iyi üçüncü takım konumunda...

calendar 03 Aralık 2025 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 09:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş deplasmanda bambaşka!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından uzakta kalan Beşiktaş'ta deplasman karnesi dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlılar dış saha maçlarında ligin en iyi takımlarından biri konumuna geldi. Son olarak deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon 8 dış saha mücadelesinde 4 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kartal deplasmanda 13 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ TAKIM


Ligde 14 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Beşiktaş, topladığı 24 puanın 14'ünü dış sahada elde etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı takım deplasmanda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından en iyi üçüncü takım konumunda....

Galatasaray dış sahada 16 puan alırken, Fenerbahçe de 15 puan topladı. 14 puanla Beşiktaş da hemen üçüncü sırada geldi.

6 MAÇLIK SERİ VAR

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 6 deplasman maçında kaybetmedi. Sergen Yalçın'ın ekibi, dış sahadaki son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kartal, deplasmandaki son yenilgisini 19 Eylül tarihinde Göztepe'ye karşı 3-0'lık skorla yaşamıştı.

İÇ SAHA SONUÇLARI TERSİNE DÖNDÜ

Beşiktaş bu sezon evinde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Kartal özellikle sahasında çıktığı son 3 maçı kazanamadı. Siyah- beyazlılar Gençlerbirliği (1-2) ve Fenerbahçe (2-3) önünde kaybederken Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Aslında Beşiktaş ligde ilk 3 iç saha maçında 9 puan toplayarak iyi başlamıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
