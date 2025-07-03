Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş, altyapısından yetişen Demir Ege ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 03 Temmuz 2025 14:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı!
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Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre genç oyuncuyla 2027-28 sezonun sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandı.

Beşiktaş internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."
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