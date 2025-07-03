Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre genç oyuncuyla 2027-28 sezonun sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandı.
Beşiktaş internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:
"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre genç oyuncuyla 2027-28 sezonun sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandı.
Beşiktaş internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:
"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."