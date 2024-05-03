Beşiktaş - Çaykur Rizespor: İlk 11'ler

VAR koltuğunda

Emre Malok oturacak.

AVAR hakemi ise

Kadir Sağlam

olacak.



Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak.



Siyah-beyazlılar, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes ve ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.



Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.



İKİ OYUNCU SINIRDA



Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak.



Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.



