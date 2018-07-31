  •  
    RESMİ - Avrupa'da bir transfer daha geldi!..
  •  
    G.Saray'ın 1 numarası konuştu: "Gururluyum"
  •  
    "Şampiyonlar Ligi'nde istediğim 2 rakip var..."
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."
  •  
    G.Saray'dan çağrı var! 'Evine DÖN artık Badou'

Beşiktaş, B36 Torshavn maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Beşiktaş, B36 Torshavn maçı hazırlıklarını sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2018 22:21
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımıyla 2 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması ve taktik program üzerinde durdu. Antrenman üç grup halinde değişmeli olarak yapılan yarı sahada çift kale maç ve kondisyon koşularıyla sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesi Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek. 

Bu arada idman öncesi siyah-beyazlıları ziyaret eden Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, oyuncuları FIFA World 11 oylaması hakkında bilgilendirdi. Oyuncular, daha sonra FIFA World 11 için oylarını kullandı.

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için