Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Al - Musrati

Beşiktaş, Libyalı orta sahası Al-Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandığını açıkladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Monaco, Musrati için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak. Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Braga'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Monaco, Musrati için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak. Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Braga'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, 3 kez gol sevinci yaşadı.