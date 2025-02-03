Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Al - Musrati

Monaco, Musrati için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak. Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Braga'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş , Libyalı orta sahası Al-Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.