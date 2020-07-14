Beşiktaş, Antalyasporlu genç ismin peşinde

Beşiktaş, Antalyaspor'un 20 yaşındaki hücumcusu Paul Mukairu için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah
Beşiktaş, Antalyasporlu genç ismin peşinde
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14 Temmuz 2020 13:14
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili olarak yeni bir iddia gündem geldi.

Belçika basını, Beşiktaş'ın Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Paul Mukairu ile ilgilendiğini duyurdu.

Antalyaspor'un 20 yaşındaki hücumcusu Mukairu için Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinden ilgi olduğu belirtildi.

Genk, Brugge ve W.Bremen'in yanı sıra Beşiktaş'ın da oyuncunun peşinde olduğu vurgulandı.



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