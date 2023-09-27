Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Younes Belhanda, 17. dakikada M'Baye Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Beşiktaş'ın golleri 79. dakikada Vincent Aboubakar ve 89. dakikada Milot Rashica'dan geldi.
Adana Demirspor'da Younes Belhanda, devre arasında baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Patrick Kluivert'in ekibi Adana Demirspor, bu skorla birlikte Beşiktaş'ı tam 35 yıl aradan sonra mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 10 puanda kaldı. Adana Demirspor, 11 puana yükseldi.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
ADANA DEMİRSPOR'DA 10 EKSİK
Adana Demirspor karşılaşmaya 10 eksikle çıktı. Akdeniz ekibinde Stambouli, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues, cezaları nedeniyle Beşiktaş maçında yer almadı. Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği kadroya dahil edilmedi.
BEŞİKTAŞ'TA 2 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının başlangıç 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Siyah beyazlı ekip Adana Demirspor karşısına; Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Cenk Tosun ve Aboubakar ilk 11'iyle çıktı.
Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan Onur Bulut yedek kulübesinde otururken, Bailly statü gereği kadroda yer alamadı.
Güneş, bu maçta ilk 11'de Kayserispor karşısında sonradan oyuna giren Necip Uysal ve Rosier'e yer verdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, maçı kendilerine ayrılan tribünde izledi.
ADANA'DA 17 DAKİKADA İKİ GOL!
Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçta 17 dakikada iki gol birden buldu.
Karşılaşmanın 8. dakikada Younes Belhanda, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu top Mert'in çabalarına rağmen ağlara gitti.
Akdeniz ekibi, 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada M'Bbaye Niang, tıpkı ilk golde Belhanda'nın yaptığı gibi ceza sahası dışından şansını denedi. Niang'ın vuruşu da ağlara gitti.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Beşiktaş kalecisi Mert Günok, 28. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı takımda Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA PENALTI BEKLENTİSİ
Beşiktaş, 30. dakikada penaltı bekledi. Kaleci Vedat'tan sıyrılmak isteyen Aboubakar yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk'e baktı. Hakem Öztürk, VAR'la da konuştuktan sonra oyunu sürdürdü.
Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarıdaki 2-0'lık skorun ardından oyuna müdahalede bulundu. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain yerine oyuna dahil oldu.
ADANA'DA FARK 3'E ÇIKTI
Adana Demirspor, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte iyi hareketlenen Emre Akbaba, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ'A ŞOK: 4-0!
Adana Demirspor, karşılaşmanın 75. dakikasında 4-0'ı buldu. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı.
VEDAT'TAN BÜYÜK HATA!
Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, 79. dakikada büyük bir hata yaptı. Vedat, topu uzaklaştırmak istedi ancak onun vuruşu Aboubakar'a çarptı. Topu iyi takip eden Kamerunlu golcü, çaprazdan aldığı topu aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi.
RASHICA CEZA SAHASI DIŞINDAN
Beşiktaş, 89. dakikada farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Milot Rashica, sert şutunda kaleci Vedat'ı mağlup etti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Emre Akbaba'dan aldığı topu sağ kanatta süren Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışında çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.
8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon'un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
10. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Colley'in kale sahası içinde dokunduğu topu kaleci Vedat Karakuş çelerek gole izin vermedi.
17. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından Semih Güler'in kullandığı serbest atışta topa sahip olan Niang'ın ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
28. dakikada Svensson'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı çıktı.
30. dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan ortasına Salih Uçan'ın ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşunda, Semih Güler kaleye giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkardı.
45+1. dakikada sol kanatta Masuaku'nun kaleci Vedat Karakuş'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek yaptığı ortaya Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İlk yarıyı Adana Demirspor 2-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Sol kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner sonrası arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
68. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı korner sonrası Cenk Tosun'un yaptığı kafa vuruşunda, top auta çıktı.
75. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu yatarak ayaklarıyla topu çıkardı.
75. dakikada Adanaspor farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta Nani ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ınşutunda, top kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlarla buluştu: 4-0.
79. dakikada Beşiktaş maçtaki ilk golünü buldu. Kaleci Vedat Karakuş'un uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Aboubakar, bu oyuncunun kalesinden uzaklaşmasını fırsat bilerek ceza sahası içi sol çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.
86. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutu sonrası kaleci Ersin Destanoğlu'ndan seken topu önünde bulan Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde Cenk Tosun'un çıkardığı pasta topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, top ağlara gitti: 4-2.
90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Yukatel Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun (Dk. 80 Abdulsamet Burak), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tayfun Aydoğan), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Nani (Dk. 80 İzzet Çelik), Niang (Dk. 65 Yusuf Barasi)
Beşiktaş: Mert Günok (Dk. 29 Ersin Destanoğlu), Rosier (Dk. 65 Onur Bulut), Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 85 Zainutdinov), Hadziahmetovic, Ghezzal (DK. 65 Muleka), Chamberlain (Dk. 46 Rashica), Cenk Tosun, Aboubakar
Goller: Dk. 8 Belhanda, Dk. 17 Niang, Dk. 59 Emre Akbaba, Dk. 75 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 79 Aboubakar, Dk. 89 Rashica (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Dk. 55 Emre Akbaba, Dk. 77 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor) , Dk. 90+7 Necip Uysal (Beşiktaş)
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Younes Belhanda, 17. dakikada M'Baye Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Beşiktaş'ın golleri 79. dakikada Vincent Aboubakar ve 89. dakikada Milot Rashica'dan geldi.
Adana Demirspor'da Younes Belhanda, devre arasında baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Patrick Kluivert'in ekibi Adana Demirspor, bu skorla birlikte Beşiktaş'ı tam 35 yıl aradan sonra mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 10 puanda kaldı. Adana Demirspor, 11 puana yükseldi.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
ADANA DEMİRSPOR'DA 10 EKSİK
Adana Demirspor karşılaşmaya 10 eksikle çıktı. Akdeniz ekibinde Stambouli, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues, cezaları nedeniyle Beşiktaş maçında yer almadı. Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği kadroya dahil edilmedi.
BEŞİKTAŞ'TA 2 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının başlangıç 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Siyah beyazlı ekip Adana Demirspor karşısına; Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Cenk Tosun ve Aboubakar ilk 11'iyle çıktı.
Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan Onur Bulut yedek kulübesinde otururken, Bailly statü gereği kadroda yer alamadı.
Güneş, bu maçta ilk 11'de Kayserispor karşısında sonradan oyuna giren Necip Uysal ve Rosier'e yer verdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, maçı kendilerine ayrılan tribünde izledi.
ADANA'DA 17 DAKİKADA İKİ GOL!
Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçta 17 dakikada iki gol birden buldu.
Karşılaşmanın 8. dakikada Younes Belhanda, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu top Mert'in çabalarına rağmen ağlara gitti.
Akdeniz ekibi, 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada M'Bbaye Niang, tıpkı ilk golde Belhanda'nın yaptığı gibi ceza sahası dışından şansını denedi. Niang'ın vuruşu da ağlara gitti.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Beşiktaş kalecisi Mert Günok, 28. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı takımda Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA PENALTI BEKLENTİSİ
Beşiktaş, 30. dakikada penaltı bekledi. Kaleci Vedat'tan sıyrılmak isteyen Aboubakar yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk'e baktı. Hakem Öztürk, VAR'la da konuştuktan sonra oyunu sürdürdü.
Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarıdaki 2-0'lık skorun ardından oyuna müdahalede bulundu. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain yerine oyuna dahil oldu.
ADANA'DA FARK 3'E ÇIKTI
Adana Demirspor, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte iyi hareketlenen Emre Akbaba, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ'A ŞOK: 4-0!
Adana Demirspor, karşılaşmanın 75. dakikasında 4-0'ı buldu. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı.
VEDAT'TAN BÜYÜK HATA!
Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, 79. dakikada büyük bir hata yaptı. Vedat, topu uzaklaştırmak istedi ancak onun vuruşu Aboubakar'a çarptı. Topu iyi takip eden Kamerunlu golcü, çaprazdan aldığı topu aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi.
RASHICA CEZA SAHASI DIŞINDAN
Beşiktaş, 89. dakikada farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Milot Rashica, sert şutunda kaleci Vedat'ı mağlup etti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Emre Akbaba'dan aldığı topu sağ kanatta süren Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışında çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.
8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon'un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
10. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Colley'in kale sahası içinde dokunduğu topu kaleci Vedat Karakuş çelerek gole izin vermedi.
17. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından Semih Güler'in kullandığı serbest atışta topa sahip olan Niang'ın ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
28. dakikada Svensson'un pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı çıktı.
30. dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan ortasına Salih Uçan'ın ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşunda, Semih Güler kaleye giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkardı.
45+1. dakikada sol kanatta Masuaku'nun kaleci Vedat Karakuş'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek yaptığı ortaya Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İlk yarıyı Adana Demirspor 2-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Sol kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner sonrası arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.
68. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı korner sonrası Cenk Tosun'un yaptığı kafa vuruşunda, top auta çıktı.
75. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu yatarak ayaklarıyla topu çıkardı.
75. dakikada Adanaspor farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta Nani ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ınşutunda, top kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlarla buluştu: 4-0.
79. dakikada Beşiktaş maçtaki ilk golünü buldu. Kaleci Vedat Karakuş'un uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Aboubakar, bu oyuncunun kalesinden uzaklaşmasını fırsat bilerek ceza sahası içi sol çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.
86. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutu sonrası kaleci Ersin Destanoğlu'ndan seken topu önünde bulan Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde Cenk Tosun'un çıkardığı pasta topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, top ağlara gitti: 4-2.
90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Yukatel Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun (Dk. 80 Abdulsamet Burak), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tayfun Aydoğan), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Nani (Dk. 80 İzzet Çelik), Niang (Dk. 65 Yusuf Barasi)
Beşiktaş: Mert Günok (Dk. 29 Ersin Destanoğlu), Rosier (Dk. 65 Onur Bulut), Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 85 Zainutdinov), Hadziahmetovic, Ghezzal (DK. 65 Muleka), Chamberlain (Dk. 46 Rashica), Cenk Tosun, Aboubakar
Goller: Dk. 8 Belhanda, Dk. 17 Niang, Dk. 59 Emre Akbaba, Dk. 75 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 79 Aboubakar, Dk. 89 Rashica (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Dk. 55 Emre Akbaba, Dk. 77 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor) , Dk. 90+7 Necip Uysal (Beşiktaş)