Beşiktaş'a Tyler Boyd piyangosu!

Beşiktaş 'ın 2019 yılında Ankaragücü'nden 4 yıllığına kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı sağlayamamasının ardından kiralık gönderilmeye başlanan ABD'li oyuncu Tyler Boyd'a talip çıktı.



Akşam'da yer alan habere göre; önümüzdeki sezon yeniden Avrupa arenasında olmak isteyen Demir Grup Sivasspor 'un teknik patronu Rıza Çalımbay, 2020-2021'de bir sezonluğuna Beşiktaş'tan kiralanan ve şu sıralar yine kiralık olarak Çaykur Rizespor 'da top koşturan Tyler Boyd'u gözüne kestirdi.



Beşiktaş'ta Boyd'a yer yok



Beşiktaş, küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Çaykur Rizespor'dan sezonun bitmesiyle kadroya geri dönecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu takımda düşünmezken Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ABD'li oyuncu için devreye girmeye hazırlanıyor.



Rıza Çalımbay çok istemişti



2020-2021 sezonunda Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Çalımbay'ın çok istemesine rağmen Çaykur Rizespor'a gitmişti. O dönem konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, "Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok. Ama maalesef menajerler pek sıcak bakmadılar. Belki kafalarında başka düşünceleri vardı ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediler. Şu anda bir görüşme falan yok. Menajerleriyle ben de konuştum, onlar bekleyeceklerini ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediklerini söylediler. Biz de başka oyuncu aramaya başladık." diye konuşmuştu.



Tyler Boyd'un bu sezonki performansı



Sivasspor ile 15 maça çıkan ABD'li sağ kanat, 5 gol kaydetmişti. Çaykur Rizespor'da ise daha fazla süre alan Boyd bu sezon 27 maça çıktı, 1 gol-2 asist üretti.





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