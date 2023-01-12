Beşiktaş'a Tormena için yanıt geldi

Beşiktaş'ın transfer listesindeki stoper Vitor Tormena için kulübü Braga'dan yanıt geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Tormena için yanıt geldi
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12 Ocak 2023 10:53
Kadrosuna sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti.

Yapılan ilk görüşmenin ardından Beşiktaş, Braga'ya 3 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Ancak oyuncu için 6 milyon euronun üzerinde gelir bekleyen Portekiz ekibi Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Bu sezon Braga formasıyla 21 maçta süre alan Vitor Tormena, 1 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu daha önce Sao Paulo, Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense takımlarında forma giydi.
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