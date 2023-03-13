Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan iyi haber

Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu.



beIN Sports'un haberine göre; önceki gün oynanan Başakşehir maçından dizinden bir sakatlık geçiren Tayyip Talha Sanuç'un çekimlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Tayyip, bu maçlarda 2 gol kaydetti.





