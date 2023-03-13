Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan iyi haber

Beşiktaş'ta önceki gün oynanan Başakşehir maçında sakatlık geçiren genç stoper Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan iyi haber
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13 Mart 2023 14:07
Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu.

beIN Sports'un haberine göre; önceki gün oynanan Başakşehir maçından dizinden bir sakatlık geçiren Tayyip Talha Sanuç'un çekimlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Tayyip, bu maçlarda 2 gol kaydetti.


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