Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş, gözünü şimdiden yaza çevirdi.



GÜNDEME MATAR SARR GELDİ



Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren idarecilerin gündemine, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Matar Sarr geldi.



BEDELSİZ KİRALIK



Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 20 yaşındaki Senegalli orta sahaya jet olumlu yanıt veren Beşiktaş, oyuncusunu bedelsiz olarak kiralık göndermeye olumlu bakan Tottenham'la sezon sonuna doğru pazarlıklara başlayacak.



17 MİLYON EURO'YA TOTTENHAM'A GELDİ



2021 yılında Fransız ekibi Metz'den 17 milyon euroya Tottenham'a transfer olan Sarr, geçen sezonu da geldiği kulüpte kiralık olarak geçirmişti. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara bölgelerinde süre alabilen Sarr, bu sezon Tottenham'da 7 Premier Lig karşılaşmasına çıktı.



Tottenham forması giyen Matar Sarr'ın mevcut piyasa değeri tam 15 milyon euro.







