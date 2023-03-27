Beşiktaş'a Premier Lig'den orta saha!

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-Beyazlılar, menajerler tarafından önerilen Tottenham'ın genç oyuncusu Matar Sarr'ı gündemine aldı. Yıldız futbolcu için kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Premier Lig'den orta saha!
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27 Mart 2023 14:06
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş, gözünü şimdiden yaza çevirdi.

GÜNDEME MATAR SARR GELDİ

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren idarecilerin gündemine, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Matar Sarr geldi.

BEDELSİZ KİRALIK

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 20 yaşındaki Senegalli orta sahaya jet olumlu yanıt veren Beşiktaş, oyuncusunu bedelsiz olarak kiralık göndermeye olumlu bakan Tottenham'la sezon sonuna doğru pazarlıklara başlayacak.

17 MİLYON EURO'YA TOTTENHAM'A GELDİ

2021 yılında Fransız ekibi Metz'den 17 milyon euroya Tottenham'a transfer olan Sarr, geçen sezonu da geldiği kulüpte kiralık olarak geçirmişti. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara bölgelerinde süre alabilen Sarr, bu sezon Tottenham'da 7 Premier Lig karşılaşmasına çıktı.

Tottenham forması giyen Matar Sarr'ın mevcut piyasa değeri tam 15 milyon euro. 

 

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