Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!

Trendyol Süper Lig'in 9. Hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk etti.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği, 2-1 kazandı.





İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında, 47. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. 79. dakikada ise David Jurasek'in kendi kalesine attığı golle Gençlerbirliği skoru eşitledi.82. dakikada Franco Tongya, Gençlerbirliği'ni öne geçiren golü kaydetti.





BEŞİKTAŞ'TA BİR İLK





Beşiktaş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de kendi sahasında ilk kez mağlup oldu.





Bu sonucun ardından Beşiktaş, 13 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise, puanını 8'e yükseltti.



Süper Lig'de 1 maç eksiği olan Beşiktaş, 22 Ekim Çarşamba günü Konyaspor deplasmanına gidecek. Siyah beyazlılar, 4 gün sonra 26 Ekim Pazar günü ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.



Gençlerbirliği ise 26 Ekim Pazar günü Konyaspor'u konuk edecek.









SERGEN YALÇIN'IN 11'İ





Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.



Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım, Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.



Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.



Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.



Yalçın, savunmanın sağında cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'u görevlendirdi. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de görev verirken, David Jurasek'i kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a sol bekte formayı teslim etti.



RIDVAN YILMAZ BU SEZON İLK KEZ



Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk kez 11'de maça başladı.



Teknik direktör Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi.



Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.



RIDVAN YILMAZ, 1259 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE İLK 11'DE



Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Tüpraş Stadı'nda ilk 11'de maça çıktı.



Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve 2022 yılında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan 24 yaşındaki sol bek, bu sezon başında Beşiktaş'a döndü.



Dolmabahçe'de son olarak 8 Mayıs 2022 tarihinde Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında boy gösterdi.



SVENSSON, İKİ MAÇ SONRA YENİDEN FORMANIN SAHİBİ



Beşiktaş'ta sağ bek Jonas Svensson, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.



Ligde son olarak Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme maçında görev yapan Norveçli futbolcu, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında formasından uzak kaldı.



Svensson, sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yerine Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden formasına kavuştu.



CENGİZ ÜNDER, İLK KEZ 11'DE



Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.



Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.



Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 1 gol kaydetti.



Öte yandan tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Ankara temsilcisine karşı mücadele etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.



14. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Zuzek'in yerden çektiği şutta top yandan dışarı çıktı.



36. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği pasa gelişine ayak içiyle vuran Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



39. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağa müsait durumdaki Abraham hamle yaptı ancak top kaleyi bulmadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden şutunda, top kaleci Erhan Erentürk'ün yanından ağlarla buluştu: 1-0.



61. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan Rafa Silva'nın yerden çektiği şutta, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.



79. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında son çizgiden Pereira'nın kale önüne çevirdiği top Jurasek'in göğsüne çarparak ağlara gitti: 1-1.



81. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Tongya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan sekti ve penaltı noktasının solunda kaldı. Tongya, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.



90+6. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya ayak içiyle vuran Jota Silva'nın şutunda kaleci Erhan Erentürk direk dibinde topu uzanarak çıkardı.



Stat: Tüpraş



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz



Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Jurasek), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 71 Rashica), Rafa Silva, Cerny (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu), Abraham (Dk. 79 Jota Silva)



Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek (Dk. 59 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 90 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 88 Csoboth), Niang



Goller: Dk. 47 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 79 Jurasek (Kendi kalesine), Dk. 81 Tongya (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 48 Pereira, Dk. 82 Tongya, Dk. 90+2 Erhan Erentürk, Dk. 90+4 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 75 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Djalo (Beşiktaş)







