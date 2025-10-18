18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-172'
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-290'
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
0-032'
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
0-02'
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
0-232'
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-02'
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
0-03'
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!

Süper Lig'in 9. Hafta maçında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

calendar 18 Ekim 2025 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 19:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 9. Hafta maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği, 2-1 kazandı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında, 47. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. 79. dakikada ise David Jurasek'in kendi kalesine attığı golle Gençlerbirliği skoru eşitledi.82. dakikada Franco Tongya, Gençlerbirliği'ni öne geçiren golü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA BİR İLK

Beşiktaş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de kendi sahasında ilk kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 13 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise, puanını 8'e yükseltti.

Süper Lig'de 1 maç eksiği olan Beşiktaş, 22 Ekim Çarşamba günü Konyaspor deplasmanına gidecek. Siyah beyazlılar, 4 gün sonra 26 Ekim Pazar günü ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Gençlerbirliği ise 26 Ekim Pazar günü Konyaspor'u konuk edecek.



SERGEN YALÇIN'IN 11'İ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım, Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı. 

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Yalçın, savunmanın sağında cezalı Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'u görevlendirdi. Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de görev verirken, David Jurasek'i kulübeye çekti ve Rıdvan Yılmaz'a sol bekte formayı teslim etti.

RIDVAN YILMAZ BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk kez 11'de maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi. 

Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.

RIDVAN YILMAZ, 1259 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Tüpraş Stadı'nda ilk 11'de maça çıktı. 

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve 2022 yılında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan 24 yaşındaki sol bek, bu sezon başında Beşiktaş'a döndü. 

Dolmabahçe'de son olarak 8 Mayıs 2022 tarihinde Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında boy gösterdi.

SVENSSON, İKİ MAÇ SONRA YENİDEN FORMANIN SAHİBİ  

Beşiktaş'ta sağ bek Jonas Svensson, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü. 

Ligde son olarak Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme maçında görev yapan Norveçli futbolcu, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında formasından uzak kaldı. 

Svensson, sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yerine Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden formasına kavuştu.

CENGİZ ÜNDER, İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı. 

Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 1 gol kaydetti. 

Öte yandan tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Ankara temsilcisine karşı mücadele etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı. 

14. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Zuzek'in yerden çektiği şutta top yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği pasa gelişine ayak içiyle vuran Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

39. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağa müsait durumdaki Abraham hamle yaptı ancak top kaleyi bulmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden şutunda, top kaleci Erhan Erentürk'ün yanından ağlarla buluştu: 1-0.

61. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan Rafa Silva'nın yerden çektiği şutta, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

79. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında son çizgiden Pereira'nın kale önüne çevirdiği top Jurasek'in göğsüne çarparak ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Tongya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan sekti ve penaltı noktasının solunda kaldı. Tongya, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

90+6. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya ayak içiyle vuran Jota Silva'nın şutunda kaleci Erhan Erentürk direk dibinde topu uzanarak çıkardı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Jurasek), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 71 Rashica), Rafa Silva, Cerny (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu), Abraham (Dk. 79 Jota Silva)

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek (Dk. 59 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 90 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 88 Csoboth), Niang

Goller: Dk. 47 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 79 Jurasek (Kendi kalesine), Dk. 81 Tongya (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 48 Pereira, Dk. 82 Tongya, Dk. 90+2 Erhan Erentürk, Dk. 90+4 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 75 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Djalo (Beşiktaş)

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.