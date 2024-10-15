Beşiktaş'a kötü haber; sakatlık

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Milot Rashica'dan kötü haber geldi.
Başarılı futbolcu ,Kosova-Güney Kıbrıs maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Karşılaşmaya devam edemeyen Rashica, 16. dakikada yerini Muslija'ya bıraktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Konyaspor ile karşılaşacak.
Başarılı futbolcu ,Kosova-Güney Kıbrıs maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Karşılaşmaya devam edemeyen Rashica, 16. dakikada yerini Muslija'ya bıraktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Konyaspor ile karşılaşacak.