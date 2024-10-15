Beşiktaş'a kötü haber; sakatlık

Milot Rashica, Kosova-Güney Kıbrıs maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

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Beşiktaş'a kötü haber; sakatlık
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15 Ekim 2024 22:13
Son güncelleme 15 Ekim 2024 22:18
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Milot Rashica'dan kötü haber geldi.

Başarılı futbolcu ,Kosova-Güney Kıbrıs maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmaya devam edemeyen Rashica, 16. dakikada yerini Muslija'ya bıraktı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Konyaspor ile karşılaşacak.

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