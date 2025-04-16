Beşiktaş'a Emirhan'dan kötü haber!

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçını kaçıran Emirhan Topçu'nun Göztepe maçında da kadroda yer alması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 35 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki stoper, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçını kaçıran Emirhan Topçu'nun Göztepe maçında da kadroda yer alması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 35 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki stoper, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.