Beşiktaş'a Emirhan'dan kötü haber!

Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında da forma giyemeyecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a Emirhan'dan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2025 15:02
Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçını kaçıran Emirhan Topçu'nun Göztepe maçında da kadroda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 35 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki stoper, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery