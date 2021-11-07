Beşiktaş'a 22'lik golcü: Ladislav Almasi

Kartal devre arasında kadrosuna bir forvet almayı daha düşünüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin Ladislav Almasi olduğu öğrenildi.Ara transfer döneminde mali açıdan uygun, genç ve yetenekli bir golcü arayan Beşiktaş, Slovak oyuncu için kulübü Banik Ostrava ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.22 yaşındaki genç futbolcunun bonservis bedeli 750 bin euro. 1.96 boyundaki dev santrforun Beşiktaş'ın ilgisine bir hayli sıcak yaklaştığı kaydedildi. Kartal, Almasi'yi fırsat transferi olarak düşünüyor. Hedef düşük bedelle alıp, yüksek fiyatla satmak.