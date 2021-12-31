Beşiktaş, 21 maç sonra kalesini kapattı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş, 21 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 21 maç sonra kalesini kapattı!
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31 Aralık 2021 00:50
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda turu tek golle geçti.

Siyah-beyazlı takım, 5. turda konuk ettiği Altay'ı Atiba Hutchinson'ın ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş bu sonuçla 2021 yılını galibiyetle tamamladı.

Beşiktaş 21 maç sonra gol yemedi

Siyah-beyazlı takım, bu sezon 21 resmi maç sonra kalesini gole kapadı.

Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 11 Eylül'de oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta gol yemeyen Beşiktaş, daha sonra ligde üst üste oynadığı 15 maçta kalesinde gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, 11 Eylül'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta da gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçta etkisiz bir oyun sergileyen Michy Batshuayi'ye oyundan çıktığı sırada tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar maçta zaman zaman kulübün eski başkanı Fikret Orman aleyhine tezahürat yaptı.


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