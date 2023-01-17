Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü

Eyüpspor, Berke Özer ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ümraniyespor da Berke'yi Eyüpspor'dan kiraladı.

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Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü
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17 Ocak 2023 15:46
Eyüpspor, Berke Özer ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ümraniyespor ise Eyüpspor'un imzasının ardından Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.

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