Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü

Eyüpspor, Berke Özer ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ümraniyespor ise Eyüpspor'un imzasının ardından Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.
Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.
Ümraniyespor ise Eyüpspor'un imzasının ardından Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.
Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.
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