Berke Özer, Portekiz'de umduğunu bulamadı

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Portimonense'ye transfer olan genç kaleci Berke Özer, yeni takımında da istediği forma şansını bulamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Berke Özer, Portekiz'de umduğunu bulamadı
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19 Kasım 2022 12:46
Fenerbahçe'de geçirdiği 4 yılın ardından Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, Portekiz'de umduğunu bulamadı ve ligde tüm maçlarda yedek bekledi.

22 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe 'de geçirdiği 4 yılın ardından as kaleci olamadığı için sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Berke, Portekiz'in Portimonense ekibine 4 senelik imza attı. Ancak genç file bekçisi, burada da umduğunu bulamadı.

Berke Özer, ligde tüm maçlarda yedek bekledi. 22 yaşındaki kaleci, sadece kupada 3. Lig ekibi Vilavardense karşısında 2-0 kaybedilen mücadelede oynadı.

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