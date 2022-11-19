Fenerbahçe'de geçirdiği 4 yılın ardından Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, Portekiz'de umduğunu bulamadı ve ligde tüm maçlarda yedek bekledi.



22 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe 'de geçirdiği 4 yılın ardından as kaleci olamadığı için sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Berke, Portekiz'in Portimonense ekibine 4 senelik imza attı. Ancak genç file bekçisi, burada da umduğunu bulamadı.



Berke Özer, ligde tüm maçlarda yedek bekledi. 22 yaşındaki kaleci, sadece kupada 3. Lig ekibi Vilavardense karşısında 2-0 kaybedilen mücadelede oynadı.





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