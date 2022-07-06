Berkay Ömer Öğretir'den rekorla altın

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 100 metre kurbağalama finalleri yapıldı.
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, 1.00.19'luk derecesiyle Emre Sakçı da gümüş madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler 100 metre kurbağalama finalleri yapıldı.
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, 1.00.19'luk derecesiyle Emre Sakçı da gümüş madalya kazandı.
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