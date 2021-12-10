Berkan Kutlu: "2000 kadrosunun hepsi efsane"

Berkan Kutlu, Galatasaray'ın Lazio ile 0-0 berabere kalıp tur atlatığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Berkan Kutlu: '2000 kadrosunun hepsi efsane'
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10 Aralık 2021 01:25
Galatasaraylı Berkan Kutlu, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Grubu lider bitirmeleri hakkında konuşan Berkan Kutlu "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Saha şartları çok iyi değildi. Kum gibi bir çim vardı. Çok zordu. Geldik buraya. Liderdik. Korumamız gereken 1 puan vardı, koruduk. Hocamızın taktiklerini uyguladık. Çok iyi oldu." dedi.

Finale kalmakla ilgili düşüncesi sorulan Berkan Kutlu "Hiçbir düşüncem yok, Sivas maçına odaklıyım. Rejenerasyon nasıl yapılacak ve Sivas maçı nasıl kazanılacak onu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemle kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayan Berkan Kutlu "2000 yılında 2 yaşındaydım. 2000 yılıyla kıyaslanmak doğru değil. Onların hepsi efsane. Naçizane yapacağımız katkıyı veriyoruz. Onlarla kıyaslanmak doğru değil. Maç maç bakmak lazım. Önümüzde son 16 var. Büyük bir adım attık. Birinci bitirmek çok önemliydi. Bunu başardık." dedi.


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