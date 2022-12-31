Benzema 3 puanı istedi ve aldı

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid'e konuk oldu.



Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazanarak 2022'yi galibiyetle kapatmayı başardı.



Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Real Madrid gol arayışını hızlandırdı. Maçın son 10 dakikası ise müthiş heyecana sahne oldu. 82. dakikaya gelindiğinde Valladolid'de Sergio Leon, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı, Real Madrid ise penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Benzema, 83'te maçın ilk golünü kaydetti.



Dakikalar 89'a geldiğinde ise Real Madrid, bu kez Camavinga'nın asisti ve Benzema'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maç 2-0'lık skorla sona erdi.



Bu sonuçla Real Madrid puanını 38'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Valladolid ise 17 puana kalarak orta.





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