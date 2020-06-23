Benevento: 'Sturridge'i çok istiyoruz'

Benevento Başkanı Oresto Vigorito, Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in transferiyle ilgili konuştu.



Vigorito, "Transferle ilgili konuşmaları genelde bittikten sonra yaparım. Sportif Direktörümüz Pasquale Foggia, 1 yıldan fazladır Sturridge transferi için uğraşıyor. Görüşmeler tam gaz devam ediyor. Transfer olgunlaştığında bana haber verir." ifadelerini kullandı.



"Sturridge'in Benevento formasını giymesi bizim için onurdur." diyerek sözlerini sürdüren Vigorito, "Sturridge'in niyetini tam olarak anlamamız gerekiyor. Kabul ederse şaşırmam." diyerek sözlerini noktaladı.



Sezon başında Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer olan ancak 2 Mart 2020'de sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Sturridge, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.



