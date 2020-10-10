Bendtner: 'Kumarda 90 dakikada 450 bin avro kaybettim'

Ocak 2020'den beri kulüpsüz olan Nicklas Bendtner, 2011 yılında başına gelen bir kumar hikayesini anlattı.



'Lord' lakabıyla tanınan forvet oyuncusu, bir gece kumar masasında 90 dakika içinde 450 bin avro kaybettiğini itiraf etti.



"RULET NE KADAR ZOR OLABİLİRDİ?"



Arsenal'de oynadığı dönemde Londra'yken başına gelenleri anlatan Bendtner; "Bir gece Londra'daki favorim olan casinoya gittim. Masaya oturmak için fazla sarhoştum ama ruletin farklı bir olay olduğunu düşündüm. Sonuçta tüm mesele siyahı ya da kırmızıyı seçmekti ve ne kadar zor olabilirdi? 90 dakika sonunda 450 bin avro kaybettim. Param yoktu ve banka hesabımdan fazla çekilmişti. Eğer şansım geri dönmese batmıştım." dedi.



32 yaşındaki forvet sözlerinin devamında; "Zorlanarak tuvalate gitmeyi başardım ve yüzüme biraz su çarptım. Bir ATM bulup, 30 bin daha çektikten sonra oynamaya devam ettim. Bu yaşam tarzına çok düşkündüm. Şimdi olsa geriye o dönüp kendi kafama vururdum ki durumu daha iyi anlayım." dedi.



Bendtner, o gece zararını 22 bin avroya kadar düşürmeyi başardı. Zamanında Arsenal ve Juventus gibi kulüplerde oynayan futbolcu, artık kendisine kulüp bulamıyor.







